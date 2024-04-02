جيش الاحتلال: هدف جوي مشبوه سقط داخل الأردن بالقرب من الحدود

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “هدفا جويا مشبوها” سقط داخل الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود مع إسرائيل‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء، 2 نيسان/أبريل الجاري، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تحطم طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الهدف سقط إلى الشمال الشرقي من ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، والذي تعرض لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ من جانب جماعة الحوثي اليمنية خلال حرب غزة المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا.

وذكر جيش الاحتلال أمس الاثنين إن مبنى في قاعدة إيلات البحرية تعرض للقصف بجسم أُطلق من الاتجاه الشرقي على إسرائيل، مما يشير إلى أن مصدره العراق. وأعلن فصيل عراقي مسلح متحالف مع إيران إنه نفذ هجوما.