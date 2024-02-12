الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال يتهم صحافيا في "الجزيرة" بأنه قائد جناح عسكري في "حماس"

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي صحافيا فلسطينيا يعمل في قناة “الجزيرة” بأنه قائد في الجناح العسكري لحركة “حماس”، قائلا إنه عثر على وثائق وصور في القطاع تؤكد صحة هذه الاتهامات.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه “خلال نشاط لقواتنا قبل عدة أسابيع داخل أحد معسكرات حماس في شمال قطاع غزة تم ضبط كمبيوتر متحرك يعود إلى المدعو محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج حيث يتضح من المستندات إنه قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس”.

وأشار إلى أنه “في نهاية عام 2022 انتقل وشاح للعمل في مجال البحث والتطوير في القوة الجوية لحماس”، مضيفا: “التحقيق الاستخباري الذي أجري للحاسوب يكشف صورا تربط محمد وشاح بنشاطات داخل حماس”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم في وقت سابق صحفيين آخرين من قناة “الجزيرة” قتلا في غارة جوية إسرائيلية في رفح بأنهما عضوان في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهما حمزة دحدوح، نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، محرر فيديو لوكالة “فرانس برس” والذي كان يعمل أيضا في القناة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

بعد خفض تصنيف إسرائيل.. الشيكل يتراجع
البرلمان الباكستاني
باكستان.. خلاف حول اختيار رئيس للوزراء بعد انتخابات غير حاسمة
لحل مشكلة شحنة مساعدات محتجزة.. تركيا على تواصل مع إسرائيل

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير (غيتي)
قائد الجيش الألماني: علينا الاستعداد للحرب
غارة إسرائيلية قرب صيدا
لأول مرة منذ اندلاع الحرب غارة إسرائيلية قرب صيدا.. من كان المستهدف؟