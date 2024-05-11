جيش الاحتلال يعلن عن إنشاء مستشفى ميداني جديد في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت 11 مايو/أيار 2024، عن إنشاء مستشفى ميداني جديد في وسط قطاع غزة، يتم إدارته من قبل منظمة الهيئة الطبية الدولية غير الحكومية.

وأضاف الجيش في بيان “سيدير 150 من عمال الإغاثة الطبية الدوليين المستشفى الميداني، ويمكن استخدام عشرات الأسرة فيه للعلاج الطبي الطارئ والروتيني”.

وتقول إسرائيل، التي تواجه ضغوطا دولية متزايدة، إنها تزيد من حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة. وأُنشئت سبعة مستشفيات ميدانية أخرى منذ بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول.

واندلعت الحرب بسبب هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما أدى وفقا للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع تسببت في مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني. وأدى القصف أيضا إلى تدمير القطاع الساحلي الذي تديره حماس وتسبب في أزمة إنسانية شديدة.