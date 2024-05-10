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جيش الاحتلال يقول إنه اعترض صواريخ أُطلقت من رفح باتجاه إسرائيل

منذ 17 دقيقة
الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة 10 مايو/أيار 2024، عن اعتراض إطلاق صواريخ من رفح باتجاه إسرائيل، مؤكداً استمرار قواته في “عملية دقيقة لمكافحة الإرهاب في مناطق محددة شرق رفح”.”

وقال الجيش في بيان: “بعد إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق اليوم (الجمعة) في منطقة كرم أبو سالم، تم تحديد إطلاق صاروخ كان يعبر من منطقة رفح إلى إسرائيل، وتم اعتراض عملية الإطلاق بنجاح”، مشيرا إلى أنه “صفارات الإنذار عادت ودوت في منطقة كرم أبو سالم. واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي صاروخا إضافيا أطلق من منطقة رفح”.

وفي بيان آخر، أفاد الجيش بأنه “خلال اليوم الماضي، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عدة فتحات أنفاق تحت الأرض في شرق رفح. وعلى الجانب الغزاوي من معبر رفح، قضت القوات على عدد من الخلايا الإرهابية، وقصفت طائرات الجيش عدة مواقع في منطقة رفح تم إطلاق منها الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك تجاه معبر كرم أبو سالم”.

وأضاف: “تعمل قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الزيتون في وسط قطاع غزة للقضاء على الإرهابيين وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وتم استهداف عدد من عناصر حماس في مبنى مملوء بعدد كبير من المتفجرات وتم استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في وسط غزة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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