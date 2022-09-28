الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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جيش الكونجو: 22 قتيلا جراء تحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوغنديتين

منذ 6 دقائق
الجيش الكونجولي

الجيش الكونجولي

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ق ال متحدث باسم جيش الكونجو الديمقراطية، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز الأربعاء إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوغنديتين في شرق البلاد.

ونشرت أوغندا قوات في جارتها بوسط أفريقيا في ديسمبر\كانون الأول، للمساعدة في محاربة جماعة مسلحة تعرف باسم (القوات الديمقراطية المتحالفة).

وقال المتحدث إن الجيش الأوغندي “لم يبلغنا بعد بملابسات حادثتي التحطم”، وأضاف “الأمر يتعلق بطائرتي هليكوبتر نتحدث عن 22 قتيلا في الوقت الحالي”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الأوغندي فليكس كولايجي تحطم طائرة هليكوبتر واحدة، وقال “سقط قتلى لكن ليس لدي أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن”.

وقال مصدر عسكري آخر في الكونجو إن المروحية الأولى تحطمت الاثنين فوق قرية بوجا في إقليم إيتوري بينما سقطت الثانية في منطقة كابارول الحدودية بين البلدين.

وذكر المصدر أن ثلاثة جنود من الكونجو لقوا حتفهم في الحادث الأول، لكنه لم يحدد ما إذا كانوا على متن الهليكوبتر أم على الأرض، ورفض المصدر الحديث باسم أوغندا قبل التشاور بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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