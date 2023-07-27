الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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جيش الكونغو: القوات الرواندية عبرت الحدود الكونجولية

منذ 44 دقيقة
عناصر من الجيش في الكونغو- أرشيفية

عناصر من الجيش في الكونغو- أرشيفية

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أعلن جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية أن قوات الدفاع الرواندية عبرت الحدود الكونجولية اليوم الخميس وهاجمت قوات أمن الحدود، مما قد يصعد التوتر بين الجارتين.

وأضاف الجيش في بيان “الاشتباكات التي تلت ذلك مكنت القوات المسلحة لجمهورية الكونجو الديمقراطية من صد الإرهابيين الروانديين الذين أقدموا على هذا الاستفزاز غير المحتمل”، مشيرا إلى أن منفذي الهجوم تراجعوا إلى رواندا.

كما دخلت الكونغو ورواندا في نزاع منذ العام الماضي بشأن معاودة ظهور جماعة (إم 23) المتمردة، وهي ميليشيا نشطة في شرق الكونجو تتهم كينشاسا رواندا بدعمها. وتنكر رواندا ذلك باستمرار.

وقال خبراء الأمم المتحدة أيضا إن لديهم أدلة على أن القوات الرواندية قاتلت إلى جانب حركة (إم 23) في شرق الكونغو وزودت المتمردين بالأسلحة والإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

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