جيش كوريا الجنوبية يطلق رصاصات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين خط الترسيم

ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الجيش أطلق رصاصات تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين لخط الترسيم العسكري في المنطقة الحدودية بين الكوريتين.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن ما بين 20 إلى 30 جنديا كوريا شماليا اخترقوا الخط الذي يقع في منتصف المنطقة منزوعة السلاح بنحو 20 مترا في صباح اليوم الثلاثاء، وبعد فترة وجيزة انسحبوا إلى الشمال عقب إطلاق الجنوب رصاصات تحذيرية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هيئة الأركان المشتركة لا تعتقد أن عبور الحدود كان متعمدا.

وقال المسؤول للصحافة إن الكثير من جنود كوريا الشمالية سقطوا ضحايا أثناء القيام بعملهم بسبب انفجار ألغام أرضية في المنطقة منزوعة السلاح.

وأضاف أن الجيش الكوري الشمالي يضطلع بأنشطة مختلفة على طول خط المواجهة من بينها نشر جنود وزرع ألغام أرضية منذ أبريل نيسان.

وتابع أن هذه الأنشطة تبدو جزءا من الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على الحدود ومنع الكوريين الشماليين من الفرار إلى الجنوب.

وقال مسؤولون في سول إن جيش كوريا الجنوبية أطلق الأسبوع الماضي طلقات تحذيرية بعد عبور 20 جنديا كوريا شماليا الحدود لفترة وجيزة.