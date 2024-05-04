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"جيه بي مورغان" يتوقع ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

منذ 7 دقائق
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

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توقع بنك “جيه بي مورغان” ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بواقع 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024-2025.

وذكر البنك، اليوم السبت 4 أيار/مايو 2024، أن توقعاته تشير إلى ارتفاع احتياطيات مصر بواقع 2.6 مليار دولار في العام المالي 2025 -2026.

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي المصري إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 40.36 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وكانت بيانات المركزي قد أظهرت أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر قد تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) إلى 679 مليار جنيه (14.25 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.

ومن جهة أخرى، توقع “جيه بي مورغان” أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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