"جي بي مورغان" يرفع توقعاته للتضخّم في تركيا

رفع بنك جي بي مورغان توقعاته للتضخم في تركيا في نهاية العام إلى 65 بالمئة من 62، بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس/ آب، أعلى من المتوقع.

كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73 بالمئة في مايو/ أيار 2024.

وقال البنك أيضًا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35 بالمئة، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45 بالمئة بدلًا من تقديرات سابقة تبلغ 40.

وقال فاتح أكجيليك من بنك جي بي مورغان في مذكرة للعملاء: “مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يشير إلى عملية طويلة الأمد لخفض التضخم”.

وأضاف: “بما أننا نتوقع استمرار التضخم، فإننا نتوقع مزيدًا من التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية بعد الانتخابات المحلية في مارس 2024”.

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94 بالمئة في أغسطس/ آب، ليزيد لثاني شهر بعد انخفاض حاد في الليرة وزيادات ضريبية في الآونة الأخيرة.