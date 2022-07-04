حادثة إطلاق النار في الدنمارك.. الشرطة تستبعد فرضية الإرهاب

أفادت الشرطة الدنمركية الاثنين 4 تموز بأنه لا يوجد مؤشر على صلة إطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في كوبنهاجن أمس بالإرهاب.

وذكرت أن أربعة أشخاص، بينهم مواطنان سويديان، في حالة حرجة لكن مستقرة، بعدما أصيبوا بأعيرة نارية في إطلاق النار الذي لقي فيه ثلاثة أشخاص حتفهم.

وكانت الشرطة قد أعلنت مقتل 3 أشخاص، وإصابة عدد آخر في إطلاق نار بمركز للتسوق في كوبنهاجن الأحد 3 تموز، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنمركي يبلغ من العمر 22 عاما واتهمته بالقتل.

وقالت رئيسة وزراء الدنمرك “مته فريدريكسن”، في بيان في وقت متأخر يوم الأحد،: “تعرضت الدنمرك لهجوم عنيف مساء الأحد. ولقي عدة أشخاص حتفهم. وأصيب عدد أكبر. عائلات بريئة كانت تتسوق أو تتناول الطعام. أطفال وشبان”.

وأضافت: “تبدلت أحوال عاصمتنا الجميلة والآمنة للغاية في جزء من الثانية.. أريد أن أشجع الدنمركيين على التكاتف سويا ودعم بعضهم بعضا في هذا الوقت العصيب”.

الى ذلك، لفتت شرطة العاصمة كوبنهاجن الى أنها أرسلت عددًا من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس في الداخل البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لمجموعات من المتسوقين المذعورين وهم يهرعون للخروج من المركز التجاري.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في الساعة 5:48 مساء بالتوقيت المحلي (15:48 بتوقيت جرينتش) وكان يحمل بندقية ومتفجرات. وكانت الشرطة قد بدأت عملية بحث واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد بحثا عن وجود شركاء للمهاجم.

وقال كبير مفتشي الشرطة “سورين توماسن” للصحفيين إن الجاني قتل ثلاثة أشخاص هم رجل في الأربعينات وشاب وفتاة. وأضاف أن عدة أشخاص أصيبوا في الواقعة منهم ثلاثة في حالة حرجة.