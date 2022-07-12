حادثة اغتصاب تشعل احتجاجات عارمة في بامبلونا الإسبانية

شارك المئات في احتجاج بمدينة بامبلونا الإسبانية الثلاثاء بعد أن قالت الشرطة إن امرأة أبلغت عن اغتصابها خلال مهرجان مصارعة الثيران في المدينة وإن ثماني نساء أخريات أبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية.

وقال إنريك مايا رئيس بلدية بامبلونا للصحفيين بأن واقعة الاغتصاب المزعومة حدثت يوم السبت في المدينة الواقعة في شمال إسبانيا.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقا لكنها لم تلق القبض على أحد بعد.

وقالت تيري سايز من المنظمة النسائية لونيس ليلاس‭‭‭ ‬‬‬ لرويترز “نحن هنا لأن هجوما وقع، اغتصاب… نحن هنا لنقول لهذه المرأة إننا لم نكن قادرين على منعه لكننا هنا، ويدنا ممدودة”.

وعبر مجلس المدينة في بيان عن “رفضه الكامل واستنكاره” للهجوم المزعوم.

يشار إلى أن مهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران انطلق الاسبوع الماضي في مدينة بامبلونا الإسبانية، منهية توقف دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

واشتهر المهرجان عالمياً من خلال رواية إرنست همنغواي الصادرة عام 1926 والمعنونة “الشمس تشرق أيضًا”.

وتوقف المهرجان عامي 2020 و2021 أثناء الجائحة، ولم يتم تعليقه منذ الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينيات.