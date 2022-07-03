حادثة انشطار سفينة هونغ كونغ.. فرص العثور على ناجين ضئيلة

أفادت سلطات إنقاذ حكومية في هونغ كونغ بأنّ فرص العثور على ناجين في حادث انشطار السفينة ضئيلة للغلية.

وفُقد 27 من أفراد طاقم السفينة بعدما انشطرت إلى نصفين مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا عبر هونج كونج وجنوب الصين.

في السياق، قالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج إن السلطات أنقذت السبت 2 تموز ثلاثة من طاقم السفينة المكون من 30 فردا، في وقت كانت تضرب فيه رياح قوية وأمطار غزيرة الساحل على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وواجهت جهود الإنقاذ صعوبات بالغة بفعل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة بالإضافة إلى وجود موقع فقدان السفينة بين نحو 100 من توربينات الرياح.

كما وسّع المسؤولون منطقة البحث، لكن “ويست وو” المسؤول في خدمة الطيران قال الأحد إن فرصة العثور على ناجين “ضئيلة للغاية”.

وأرسلت هونج كونج تسع طائرات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع قوات من البر الرئيسي.

وقال الناجون من أفراد الطاقم للسلطات إن من المحتمل أن يكون بعض من أفراد الطاقم قد غادروا السفينة مع انشطارها.