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حادثة غريبة في روسيا.. مقتل شخص في منشأة لتخصيب اليورانيوم

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2023 6:03 مساءً
محطة طاقة نووية تابعة لشركة روساتوم

محطة طاقة نووية تابعة لشركة روساتوم

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أفادت وسائل إعلام روسية بأن شخصا لقي حتفه في حادث بمنشأة لتخصيب اليورانيوم في منطقة الأورال (الجمعة 14-7-2023)، وقالت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية إن الحادث لا يشكل أي تهديد لصحة الناس بالمنطقة.

وقالت المنشأة إنه حدثت “إزالة ضغط” بأسطوانة تحتوي على سداسي فلوريد اليورانيوم المنضب، وإن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به طبيعية.

وسداسي فلوريد اليورانيوم هو مادة كيميائية تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وذكرت روساتوم المالكة للمصنع أن المركب الكيميائي عندما يكون منضبا يكون أقل إشعاعا من اليورانيوم الطبيعي ولا يشكل أي تهديد على صحة الإنسان.

وأضافت أن العامل توفي متأثرا “بجروح” نجمت عن عطب بإحدى حاويات سادس فلوريد اليورانيوم.

وقال نائب مدير إنتاج المصنع “لا يوجد خطر من أي نوع على سكان مدينة نوفورالسك أو العاملين بالمصنع”، وأفاد باستمرار العمل فيه على نحو طبيعي.

    المصدر :
  • رويترز

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