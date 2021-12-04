حادثة مروعة في كينيا.. مصرع 20 شخصاً جرّاء غرق حافلتهم

أعلنت الشرطة الكينية “غرق 20 شخصاً على الأقل جرّاء سقوط حافلة من جسر في نهر ارتفع منسوبه إثر الفيضانات”.

وقال قائد الشرطة في منطقة موينغي الشرقية جوزيف ياكان إن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ولكن تمّ حتّى الآن إخراج 20 جثة”.

وذكر أنه “تمّ إنقاذ نحو 10 أشخاص، لكن لم يتضح عدد الذين كانوا على متن الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو الذي ارتفع منسوب مياهه جرّاء الفيضانات والذي يقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي”.

وكانت الحافلة تقل أعضاء جوقة كنسية وقرويين لحضور حفل زفاف.

وقال شهود عيان إن “السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة فوق الجسر لكن التيار جرف الحافلة”.