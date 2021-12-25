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حادث أمني داخل "قلعة وندسور" أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد

25 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2021 8:14 مساءً
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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أعلنت السلطات البريطانية اليوم السبت، عن اعتقال مسلح يحاول التسلل في ساحة قلعة وندسور، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد.

وبحسب ما أعلنته شرطة وادي التايمز في جنوب شرقي البلاد، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يحمل سلاحا هجوميا، وفق صحيفة “ديلي ميل” المحلية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أجراس الإنذار دوت ولم ينجح في دخول أي مبان أثناء الاقتحام، لافتا إلى أن العائلة المالكة على علم بالحادث.

وأضاف: “تم القبض على الرجل للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي. لا يزال رهن الاعتقال في هذا الوقت”.

وتابع “يمكننا أن نؤكد أن الإجراءات الأمنية بدأت في غضون لحظات من دخول الرجل المنطقة دون أن يتمكن من دخول أي مبان”.

وتحتفل الملكة حاليا بعيد الميلاد في وندسور مع ابنها تشارلز وزوجته كاميلا. كما انضم إليهم إدوارد وزوجته صوفي وطفليهما لويز وجيمس.

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