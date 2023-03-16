حادث البحر الأسود.. بين الردع الروسي والتحدي الأمريكي

لا تزال تداعيات حادث البحر الأسود الذي شهد إسقاط مسيّرة أمريكية من قبل مقاتلة روسية، وسط مخاوف من “شبح التصعيد” بين القوتين النوويتين وتداعياته على الحرب الأوكرانية.

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا ما زال مستمراً لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعدما شهد أمس، الأربعاء، “تلاسناً صارخاً” بين القوتين العظميين في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية لطائرة أمريكية دون طيار فوق البحر الأسود، الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الروسي، سيرجي شويغو، عبر الهاتف أمس، لبحث ملابسات الحادث الذي جعل العلاقات بين واشنطن وموسكو على حافة الهاوية، وأثار شبح التصعيد بين القوتين النوويتين بشأن أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن أوستن تحدى الدعوات الروسية بشأن عدم تكرار الواقعة، وصعّد، بدلاً من ذلك، من حدة نبرته قائلاً إن بلاده ستستمر في إرسال طائرات الاستطلاع دون طيار في المجالات الجوية الدولية حيثما يسمح القانون الدولي.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أثار حادث البحر الأسود – وهو الأول منذ الحرب العالمية الثانية – تساؤلات بين البعض في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول ما إذا كانت روسيا تأمل في ردع المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، من خلال إجبار مسيرة “إم كيو – 9 ريبر” على السقوط.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة دعمت حتى الآن أوكرانيا بأكثر من 30 مليار دولار من المساعدات والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية التي تستخدمها كييف لمهاجمة القوات الروسية. وقالت إن الطلعات الجوية الأمريكية المستمرة قد تفتح الباب لمزيد من الاصطدامات المحتملة في المجال الجوي المزدحم بشكل متزايد فوق البحر الأسود.

وفي تصعيد آخر، أعلنت روسيا أنها ستحاول انتشال حطام الطائرة من البحر الأسود لفحصه، في خطوة قد تثير غضب الولايات المتحدة التي أعلنت بدورها أيضاً أن احتمال استعادة حطام الطائرة ضئيل للغاية. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن لم تعد تبحر بسفنها في البحر الأسود بعد الحظر التركي على السفن الحربية الذي فُرض بعد الحرب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إنه مع تصوير تورط الولايات المتحدة في الحرب الأوكرانية كقضية سياسية قبل السباق الرئاسي للعام المقبل، فإن فكرة أي تصعيد محتمل قد تغير الحسابات حول الدعم الحزبي الذي تتمتع به كييف نسبياً حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن الاصطدام بين المقاتلة الروسية والمسيرة الأمريكية أدى إلى تعطيل الأخيرة بشكل سيئ، حيث أسقطها أفراد القوات الجوية على بعد حوالي 56 ميلًا بحريًا جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم، التي ضمها الكرملين من أوكرانيا في 2014، والتي تعد أيضاً موطن الأسطول الروسي على البحر الأسود.

وفي موسكو، قال مدير المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، إن هناك “إمكانيات تقنية” لروسيا لاستعادة شظايا الطائرة المسيرة، وإن الولايات المتحدة تقوم بالفعل “بنشاط كبير” بالاستطلاع في المنطقة. كما صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، بأن “العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها،” لكنه أكد أن بلاده “لم ولن ترفض أبدًا الدخول في حوار بناء”.