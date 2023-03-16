حادث القطارين.. احتجاجات عارمة واضراب شامل عن العمل في اليونان

توقفت الرحلات الجوية من اليونان وإليها وظلت السفن راسية في الموانئ الخميس بعد أن دخل عمال اليونان في إضراب عن العمل احتجاجا على أبشع حادث تصادم قطارين في تاريخ البلاد والذي أودى بحياة 57 شخصا في 28 فبراير\شباط.

والإضراب الذي دعت إليه أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات منذ تصادم قطار ركاب بقطار بضائع في منطقة تيمبي بوسط البلاد، وكان على متن قطار الركاب 350 راكبا أغلبهم طلاب جامعيون.

وتوقفت الخدمات العامة وأغلقت المدارس الحكومية أبوابها خلال الإضراب المقرر لمدة 24 ساعة الخميس وتعطل النقل الحضري وسط انضمام سائقي سيارات الأجرة وموظفو قطارات الأنفاق إلى الإضراب. وينظم عمال السكك الحديدية إضرابات مستمرة منذ وقوع التصادم.

وتظاهر المحتجون في وسط أثينا واتهموا الحكومة المحافظة والنظام السياسي في البلاد بغض الطرف عن الدعوات المتكررة من النقابات لتحديث تدابير السلامة في السكك الحديدية.

وتعطلت جميع الرحلات الجوية بين الساعة 12:01 صباحا ومنتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيُسمح فقط برحلات الطوارئ ورحلات البحث والإنقاذ.