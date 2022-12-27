الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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حادث تصادم يودي بحياة 16 شخصاً في السودان

منذ 5 دقائق
حادث تصادم في السوان- أرشيفية

حادث تصادم في السوان- أرشيفية

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لقي 16 شخصًا مصرعهم في حادث مروري في مدينة أم درمان السودانية، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب مع سيارة نقل.

وقالت الشرطة السودانية إن الحادث وقع فجر الثلاثاء على الطريق الغربي الرابط بين مدينتي أم درمان وبارا، وذلك في منطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح غرب أم درمان.

وأضافت الشرطة أن “الحادث وقع بين حافلة سياحية قادمة من الفاشر غرب البلاد إلى العاصمة الخرطوم، انحرفت عن مسارها فاصطدمت بقلاب كان يقف خارج الطريق”.

وأفادت بأن الحادث أسفر عن مصرع 16 شخصًا في الحال، وإصابة 19 آخرين.

وتم إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان بالعاصمة الخرطوم، ونقل الجثامين للمشرحة.

وتتكرر في السودان حوادث الحافلات؛ ما يودي بحياة الكثيرين، لأسباب منها تردي الطرق السريعة، والقيادة المتهورة تحت تأثير المنشطات، وتجاهل الصيانة الدورية لسيارات النقل.

وتتعمق المشكلة في ظل انعدام وسائل الإنقاذ السريعة وقلة المستشفيات أو بعدها؛ ما يؤدي إلى بطء إسعاف المصابين.

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