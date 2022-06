حادث خطير.. زوارق إيرانية تستفز سفناً عسكرية أمريكية في الخليج

تعرضت سفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط لعملية استفزاز عالية الخطورة من قبل زوارق بحرية إيرانية، يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، ودارت الزوارق الإيرانية حول سفينتين أميركيتين واقتربت منهما بشكل غير مسؤول، ووصف الجيش الأميركي سرعة الزوارق “بأنها عالية بشكل خطير”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” Washington Post الأميركية.

وكانت المدمرة الأميركية USS Sirocco، وهي سفينة دورية من طراز سيكلون، وUSNS Choctaw County وهي سفينة نقل سريعة، في حالة عبور روتيني عبر المياه الدولية في الخليج العربي عندما اقتربت ثلاثة زوارق إيرانية بسرعة من السفينة سيروكو، وفقًا لمسؤول عسكري أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

