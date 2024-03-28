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حادث سير مروع في جنوب إفريقيا.. والضحايا بالعشرات

منذ 4 دقائق
مقتل 45 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجنوب أفريقيا

مقتل 45 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجنوب أفريقيا

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قالت وزارة النقل في جنوب أفريقيا (الخميس 28-3-2024) إن 45 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث حافلة بالقرب من ماماتلاكالا في مقاطعة ليمبوبو بشمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي اصطدمت بحاجز جسر ثم سقطت على الأرض واشتعلت النيران فيها.

وأضاف البيان أن حافلة الركاب كانت تنقل أشخاصا من بوتسوانا، الدولة الحبيسة داخل جنوب أفريقيا، إلى بلدة موريا في ليمبوبو.

وقالت إدارة النقل في ليمبوبو في بيان منفصل إن عمليات الإنقاذ استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس وإن بعض الجثث احترقت لدرجة يصعب فيها التعرف عليها بينما حوصر آخرون داخل الحطام.

    المصدر :
  • رويترز

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