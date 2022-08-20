السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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حادث سير مروع.. 16 قتيلاً وعشرات الجرحى في غازي عنتاب جنوب تركيا (فيديو)

منذ 3 دقائق
حادث سير مروع في تركيا

حادث سير مروع في تركيا

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قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وأصيب العشرات في حادث سير مروع، في منطقة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية، أن حصيلة الضحايا حتى الآن بلغت 16 شخصا فيما أصيب 21 آخرون، في حادث مروري بولاية غازي عنتاب.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة ركاب بفرق انقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق “طرسوس-أضنة-غازي عنتاب” السريع.

كما لفتت إلى أن الحافلة اصطدمت أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة “إخلاص” للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة.

وأعلن والي غازي عنتاب، داوود غُول، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الصحي.

وسبق أن أعلن الوالي أن الحادث أسفر عن مصرع 15 شخصا بينهم 3 عمال إطفاء، وموظفين اثنين من الكادر الصحي، وصحفيين اثنين، بحسب معلومات أولية، فيما كان عدد المصابين 22.

وأوضح في التصريحات التي أدلى بها لدى تفقده موقع الحادث، أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.

وأشار الوالي إلى نقل المصابين إلى المستشفيات، وأعرب عن تعازيه للشعب التركي في ضحايا الحادث.

 

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