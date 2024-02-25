حادث طعن في متجر صغير باليابان يودي بحياة شخص وإصابة 2 آخرين

قتل شخص وأصيب 2 في حادث طعن في متجر صغير باليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وذكرت الهيئة أن أحد العاملين بالمتجر التابع لسلسلة سيكومارت قال للشرطة المحلية إن رجلا استخدم ما يشبه سكين المطبخ في سلوك عدائي قبيل الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش أمس السبت).

وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات، للطعن وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث توفي لاحقا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.

وأضافت الهيئة أنه تم القبض على عاطل عمره 43 عاما في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أصيب ثلاثة رجال في حادث طعن في منطقة أكيهابارا السياحية في طوكيو، لكن العنف في الأماكن العامة لا يزال قليلا في اليابان.