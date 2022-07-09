حادث مأساوي في اليمن يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين

أعلنت السلطات اليمنية، عن وفاة عشر أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء حادث سير مروع، في محافظة صنعاء شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية إن باص نقل جماعي، انقلب في حادث مروع بالحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء وانحدر من شاهق، أدى إلى مقتل 10 مسافرين وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت المصادر أن السرعة الزائدة كانت السبب في انقلاب الباص.

وتتسبب الحوادث المرورية بمقتل وإصابة المئات في مواسم الأعياد الدينية من كل عام، في مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة السرعة الزائدة وازدحام الطرقات.

وخلال أيام العيد، تكثر الحوادث المرورية نظراً للسرعة الزائدة، وتدهور حالة الطرق العامة التي تربط بين المحافظات اليمنية، فضلاً عن إغلاق الكثير من الطرق جراء الحرب، ما يجبر السكان على التنقل في طرق جبلية وعرة وخطرة.

وسجلت إحصائية حديثة ما يقارب 11 حادث مروري في الطريق الرئيسي، نقيل سمارة محافظة إب، أمس الاول الخميس بينها حافلات نقل كبيرة ومتوسطة نتج عنها إصابة العديد من المسافرين.