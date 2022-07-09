السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حادث مأساوي في اليمن يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين

منذ 7 دقائق
حادث مأساوي في اليمن يودي بحياة 10 أشخاص

حادث مأساوي في اليمن يودي بحياة 10 أشخاص

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات اليمنية، عن وفاة عشر أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء حادث سير مروع، في محافظة صنعاء شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية إن باص نقل جماعي، انقلب في حادث مروع بالحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء وانحدر من شاهق، أدى إلى مقتل 10 مسافرين وإصابة 6 آخرين.

وأوضحت المصادر أن السرعة الزائدة كانت السبب في انقلاب الباص.

وتتسبب الحوادث المرورية بمقتل وإصابة المئات في مواسم الأعياد الدينية من كل عام، في مختلف المحافظات اليمنية، نتيجة السرعة الزائدة وازدحام الطرقات.

وخلال أيام العيد، تكثر الحوادث المرورية نظراً للسرعة الزائدة، وتدهور حالة الطرق العامة التي تربط بين المحافظات اليمنية، فضلاً عن إغلاق الكثير من الطرق جراء الحرب، ما يجبر السكان على التنقل في طرق جبلية وعرة وخطرة.

وسجلت إحصائية حديثة ما يقارب 11 حادث مروري في الطريق الرئيسي، نقيل سمارة محافظة إب، أمس الاول الخميس بينها حافلات نقل كبيرة ومتوسطة نتج عنها إصابة العديد من المسافرين.

 

    المزيد من أخبار العالم

    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    "الطاقة الذرية" تحذر من تخصيب إيران لليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة
    منظمة الصحة العالمية
    كينيا ومنظمة الصحة العالمية تدشنان مركزا للطوارئ في نيروبي
    وزير الدفاع البريطاني بن والاس
    وزير الدفاع البريطاني يرفض خوض التنافس على خلافة جونسون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر
    صورة تثير الرعب لمخلوق غريب على شاطئ مدينة دهب المصرية!
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد