حادث مأساوي في تركيا.. جرحى ومفقودون في انهيار مبنى في ملطية

أصيب 13 شخصا على الأقل، الثلاثاء، إثر انهيار مبنى من طابق واحد في قضاء “يشيل يورت” بولاية ملاطية التركية.

وذكر مراسل الأناضول أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة، فيما تم نقل المصابين الـ13 من تحت الأنقاض إلى المستشفيات القريبة.

وحتى اللحظة لم تعرف أسباب الانهيار، إلى أن شهود عيان قالوا إن أحد أماكن العمل بالمبنى كانت تشهد عمليات صيانة طوال النهار، وأن عمودا من أعمدة المبنى تمت إزالته أثناءها.

فيما ذكر والي ملاطية، آيدن باروش، أن توقعات تشير إلى وجود 20 شخصا داخل المبنى قبيل انهياره.

من جانبه، أكد فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في تغريدة عبر تويتر، إن الدولة تتواجد بكافة إمكانياتها في المنطقة.