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حادث مأساوي.. 45 إصابة جراء تصادم 3 حافلات في مدينة الكرك الأردنية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2022 11:18 صباحًا
حادث تصادم 3 حافلات في الأردن

حادث تصادم 3 حافلات في الأردن

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أعلنت السلطات الأردنية عن إصابة العشرات صباح (الاثنين 12-12-2022) جراء حادث تصادم بين ثلاث حافلات في مدينة الكرك غرب الأردن.

وذكر التلفزيون الأردني أن حصيلة الإصابات الناجمة عن الحادث بلغ خمسة وأربعين شخصا، وقال إن الحادث إنه وقع في منطقة مؤاب.

وقال مصدر أمني لموقع “عمون” إن طواقم الدفاع المدني والشرطة في الكرك “تعاملت مع حادث تصادم وقع بين 3 حافلات بمنطقة مؤاب”. وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ونقلت قناة “رؤيا” عن مصدر في الدفاع المدني قوله، إن كوادرهم تعاملت مع حادث تصادم بين 3 حافلات نقل ركاب متوسطة في منطقة سول في الكرك، نتج عنه 40 إصابة.

ونشرت القناة الاردنية صورا لحادث الحافلات، ونقلت عن مدير مستشفى الكرك الحكومي، معتز القرالة، قوله إن “20 إصابة وصلت إليهم عقب الحادث تراوحت حالتهم العامة بين المتوسطة والحسنة”.

فيما جرى نقل 20 إصابة أخرى، إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في المحافظة.

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