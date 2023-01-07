السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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حادث مروري مروع شرقي الجزائر يودي بحياة 8 أشخاص من عائلة واحدة

منذ 46 دقيقة
حادث مروري مروع شرق الجزائر

حادث مروري مروع شرق الجزائر

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لقي ثمانية أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال، حتفهم في حادث مرور في شرق الجزائر حسبما أعلن الدفاع المدني السبت.

وقضى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عاما، والوالدان وعمة في اصطدام سيارتهم في ساعة متأخرة الجمعة بشاحنة قرب مدينة باتنة، على ما جاء في بيان من دون تقديم تفاصيل حول ملابسات الحادث.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة بمواصلة التحقيق حول ملابسات الحادث وتوقيف سائق الجرار.

وأفاد وكيل الجمهورية، في بيان له أن الحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة، كان سببه اصطدام سيارة قادمة من بسكرة نحو بلدية بيطام بجرار قادم في الاتجاه المعاكس لها.

وأضاف أن الحادث أدى الى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة و هم سائق السيارة ومرافيقه السبعة.

وأضافت نيابة الجمهورية بأنه سيتم تقديم المتسبب في الحادث فور انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة القضية.

في 2021 سجلت الجزائر حوالى 22 ألف حادث مرور تسببت بمقتل 3601 شخص وجرح 29,763 آخرين وفق السلطات.

ولم يُعلن بعد عن حصيلة حوادث عام 2022.

وتعد السرعة السبب الرئيسي لحوادث المرور في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بحسب وكالة حكومية معنية بالسلامة المرورية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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