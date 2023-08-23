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حادث يتسبب بفشل إطلاق صاروخ فضائي في كوريا الشمالية

منذ 41 دقيقة
صاروخ باليستي عابر للقارات لكوريا الشمالية

صاروخ باليستي عابر للقارات لكوريا الشمالية

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نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كوريا الشمالية القول إنها أطلقت صاروخا فضائيا في الساعات الأولى من يوم الخميس وإن حادثا وقع خلال العملية.

وأورد التقرير أن البلاد، التي وصفت الحادث بأنه غير خطير، تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر تشرين الأول.

من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير يعتبر فاشلا، وذلك بعد تتبع حركته.

وتسبب الإطلاق في إصدار حكومة اليابان تحذيرا بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم.

ووصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو عملية الإطلاق بأنها تشكل تهديدا للأمن في المنطقة وقال إن طوكيو ستقدم احتجاجا عليها لكوريا الشمالية.

وأكد مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه أن الجيش الأمريكي على دراية بالإطلاق الذي نفذته كوريا الشمالية لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.

وقبل يومين، قالت كوريا الشمالية إنها ستطلق قمرا اصطناعيا بين 24 و31 أغسطس آب. وأشارت بيونجيانج إلى أنها تحتاج قمر استطلاع وتجسس اصطناعيا لتعزيز مراقبتها للأنشطة العسكرية الأمريكية.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا اصطناعيا في 31 مايو أيار لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر.

    المصدر :
  • رويترز

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