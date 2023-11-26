حادث يثير الذعر في أميركا.. إصابة 3 طلبة فلسطينيين بالرصاص بجروح خطيرة

أعلنت الشرطة الأمريكية في بيرلينغتون بولاية فيرمونت عن تعرض ثلاثة طلاب جامعيين من الأراضي الفلسطينية مساء أمس السبت لحادثة إطلاق نار في المدينة.

وقال قائد شرطة بيرلينغتون، جون مراد، في بيان صحفي، إن الضباط استجابوا لمكالمة وعثروا على ضحيتين لإطلاق النار، والثالث على مسافة قصيرة، وجميعهم قريبون من حرم جامعة فيرمونت.

وذكر البيان الصحفي أنه تم نقل الضحايا إلى المركز الطبي بجامعة فيرمونت.

وقال مراد إنه لم يتم التعرف على هوية مطلق النار أو مطلقي النار أو القبض عليهم، وأن قسم الشرطة “في المراحل الأولى للتحقيق في هذه الجريمة”.

وتخرج الطلاب الثلاثة من مدرسة “رام الله فريندز”، وهي مدرسة خاصة غير ربحية تديرها مؤسسة “كويكر” في رام الله، وفقا للمدرسة.

وتعرفت المدرسة على الطلاب في منشور على فيسبوك، وهم هشام عورتاني وكنان عبد الحميد وتحسين أحمد.

وفقاً لمدرسة “رام الله فريندز”، فإن الثلاثة طلاب في كليات أمريكية. وأكدت كلية هافرفورد في ولاية بنسلفانيا في بيان أن عبد الحميد، وهو طالب في السنة الأولى بالكلية، يتعافى من جروح ناجمة عن طلقات نارية في المستشفى.

وكتب السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط على حسابه الرسمي بموقع “إكس” (تويتر سابقا) أن ثلاثة شبان فلسطينيين هم: هشام عورتاني، وتحسين علي، وكنان عبد الحميد يدرسون في جامعة ييل وغيرها من الجامعات الأميركية.

كما تطرق السفير الفلسطيني في لندن إلى حادثة طعن طفل فلسطيني 26 مرة حتى موته قبل أسابيع بالولايات المتحدة، في حادثة مرتبطة بالحرب على غزة.

وطالب زملط بوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم.

وقال إنهم تعرضوا لإطلاق النار الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى عشاء عائلي في مدينة بيرلينغتون بولاية فيرمونت.

وأضاف زملط أن كل ما فعله هؤلاء الشبان “هو ارتداء الكوفية الفلسطينية”.