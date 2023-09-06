الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاكم أوديسا: مقتل شخص في هجوم روسي على ميناء إسماعيل

منذ 30 دقيقة
قصف على أوديسا- أرشيفية

قصف على أوديسا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية عبر تيليغرام إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء 6\9\2023 على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في المنطقة أسفر عن مقتل شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وقال الحاكم أوليه كيبر إن الهجوم الذي استمر لما يقرب من ثلاث ساعات أسفر عن تتضرر عدد من المنشآت الزراعية ومنشآت الميناء وتم تسجيل عدة حرائق.

وقال كيبر “توفي في المستشفى موظف في مؤسسة زراعية أصيب بجروح خطيرة”.

هذا وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 6\9\2023 في صد هجوم جوي روسي على كييف.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي، وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجيش: أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم جوي على كييف
الدولار الأمريكي- رويترز
الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر
النفط
أسعار النفط تصعد وسط قلق من نقص في الإمدادات

الأكثر قراءة

جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
نجل الملك سلمان يتدخل لإنقاذ لاعب سعودي