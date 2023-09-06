حاكم أوديسا: مقتل شخص في هجوم روسي على ميناء إسماعيل

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية عبر تيليغرام إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء 6\9\2023 على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في المنطقة أسفر عن مقتل شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وقال الحاكم أوليه كيبر إن الهجوم الذي استمر لما يقرب من ثلاث ساعات أسفر عن تتضرر عدد من المنشآت الزراعية ومنشآت الميناء وتم تسجيل عدة حرائق.

وقال كيبر “توفي في المستشفى موظف في مؤسسة زراعية أصيب بجروح خطيرة”.

هذا وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تيليغرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 6\9\2023 في صد هجوم جوي روسي على كييف.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي، وكانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية.