حاكم: إسقاط طائرة مسيرة في منطقة موسكو

قال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة خارج موسكو اليوم الاثنين.

وأضاف فوروبيوف على منصة “تيليغرام” للتراسل أن شظايا من الطائرة المسيرة وقعت على منزل خاص في حوالي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) في بالاشيخا إلى الشرق من العاصمة الروسية. وهرب من كانوا داخل المنزل دون أن يصاب أحد منهم.

من ناحية أخرى، قال مصدر مخابراتي أوكراني إن طائرة مسيرة استهدفت رادارا طويل المدى في عمق روسيا أمس الأحد، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على البنية التحتية التي تستخدمها موسكو لمراقبة أنشطة أوكرانيا العسكرية.

وذكر المصدر أن الهجوم استهدف رادار (فورونيش إم) بالقرب من مدينة أورسك في منطقة أورينبورج التي تبعد نحو 1500 كيلومتر عن أقرب منطقة تتمركز فيها قوات تابعة لكييف.

ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ما إذا كانت قد وقعت أي أضرار، لكن التحرك سيمثل واحدة من أعمق محاولات الهجوم بطائرات مسيرة داخل أراضٍ روسية منذ بدء موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ولم يصدر تعليق فوري عن موسكو على المسألة، إلا أن صحيفة إزفيستيا الروسية ووسائل إعلامية أخرى أفادت بأن طائرة مسيرة أُسقطت في منطقة أورينبورج أمس الأحد وأن البنية التحتية المدنية لم تُصب.

وأكد المصدر الأوكراني أيضا تقارير هجوم أوكراني سابق بطائرات مسيرة على رادار (فورونيش-دي.إم) في منطقة كراسنودار جنوب البلاد في 22 مايو أيار.