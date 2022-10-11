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حاكم إقليم بيلجورود في جنوب روسيا: انقطاع الكهرباء جراء القصف الاوكراني

منذ 3 دقائق
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

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قال حاكم إقليم بيلجورود في جنوب روسيا الثلاثاء، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ألفي شخص بعد أن قصفت أوكرانيا محطة كهرباء فرعية في بلدة شيبيكينو الواقعة على الحدود مع إقليم خاركيف الأوكراني.

ولم تعلق أوكرانيا على الفور على الحادث.

وفي منشور على تطبيق تيليجرام، قال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن عمال الطوارئ يعملون حاليا على إعادة التيار الكهربائي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بعد يوم من شن روسيا هجمات صاروخية على مناطق مختلفة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة أكثر من 100 وانقطاع الكهرباء فيما وصفته بأنه رد على انفجار دمر جسرا حيويا بين شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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