حاكم جورجيا "الجمهوري" يُحرج ترامب: انتخابات 2020 لم تُسرق

رفض حاكم ولاية جورجيا الجمهوري، بريان كيمب، مزاعم الرئيس السابق ترامب حول تزوير الانتخابات في الولاية لعام 2020، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، إنّه لم يثبت أحد أي شكل من أشكال التزوير في السنوات الثلاث تقريبًا منذ الانتخابات.

وكرر ترامب مزاعمه بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا الاتهام إليه هو و18 شخصًا، يوم الاثنين، بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا عن طريق الاحتيال في ذلك العام.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيقدم تقريرًا عن مزاعم تزوير الانتخابات في 21 أغسطس والتي يزعم أنها ستؤدي إلى “تبرئة كاملة”.

وقال كيمب ردا على مزاعم ترامب: “انتخابات 2020 في جورجيا لم تُسرق”. وأضاف كيمب: “منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن فشل أي شخص لديه دليل على الاحتيال تحت القسم في إثبات أي شيء في محكمة قانونية”. وأضاف “انتخاباتنا في جورجيا آمنة ويمكن الوصول إليها ونزيهة وستظل كذلك طالما أنا حاكم”.

صب البنزين على النار

وشغل كيمب منصب وزير خارجية جورجيا من عام 2010 إلى عام 2018. وفاز بأول سباق له لمنصب الحاكم في عام 2018 بعد تأييد أولي مفاجئ من ترامب. وقال كيمب في ذلك الوقت: “كما تعلمون جميعًا، كان تأييد الرئيس خلال جولة الإعادة أشبه بصب البنزين على النار”.

وكانت علاقة ترامب وكيمب متوترة منذ عام 2019، عندما قرر كيمب عدم تعيين مرشح ترامب المختار لشغل مقعد شاغر في مجلس الشيوخ.

وفي أعقاب انتخابات عام 2020، ضغط ترامب على الحاكم ومسؤولي جورجيا الآخرين للانضمام إلى جهوده لإلغاء نتائج انتخابات الولاية، التي رفضها كيمب.

ومنذ ذلك الحين، انتقد ترامب كيمب، حتى إنه دعم مرشحًا آخر في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في جورجيا لعام 2022. وعلى الرغم من الهجمات، أطاح كيمب بالسيناتور السابق المدعوم من ترامب ديفيد بيرديو في الانتخابات التمهيدية وحصل على 73.7% من الأصوات.

وفي السنوات التي أعقبت انتخابات 2020، حتى عندما وصفه ترامب بأنه “أحمق” و”مهرج” لعدم موافقته على قلب النتائج، قاوم كيمب مهاجمة ترامب. وخلال إعادة انتخابه في 2022، قال إنه “لم يقل كلمة سيئة” عن ترامب.