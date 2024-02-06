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حاكم خاركيف: مقتل رضيع في هجوم روسي على قرية أوكرانية

منذ 13 دقيقة
آثار قصف سابق في خيرسون

آثار قصف سابق في خيرسون

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أفاد حاكم منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أن رضيعا يبلغ من العمر شهرين قتل وأصيبت والدته جراء هجوم روسي على قرية في المنطقة خلال الليل.

وأشار سينيهوبوف عبر تطبيق تيليجرام إلى انتشال جثة الرضيع من تحت أنقاض فندق مكون من ثلاثة طوابق قصفته القوات الروسية بصواريخ حوالى الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن امرأتين أخريين أصيبتا بشظايا ونقلتا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة المحلية إن أكثر من 30 مبنى بينها منازل ومقهى ومتاجر وسيارات خاصة تضررت جراء الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من موسكو.

وتنفي روسيا وأوكرانيا استهداف مدنيين في هجماتهما.

وتقولان إن الهجمات تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية وغيرها من البنى التحتية الحيوية لدى الآخر.

    المصدر :
  • رويترز

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