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حاكم دبي: الامارات المستثمر العربي الأكبر في اسبانيا

2 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 3:05 مساءً
حاكم دبي مع رئيس الوزراء الاسباني

حاكم دبي مع رئيس الوزراء الاسباني

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كشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان بلاده هي أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا.

جاء ذلك خلال استقباله بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم الأربعاء، في معرض “إكسبو 2020 دبي”.
وقال محمد بن راشد إن اللقاء شهد توقيع اتفاقيات بين البلدين في المجالات التعليمية والتكنولوجية والاستثمارية. لافتا إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الأكثر استثمارا في أسبانيا وأنها من أهم شركائهم الاقتصاديين في المنطقة”.

وتابع: “نبدأ اليوم من إكسبو مرحلة جديدة ونشطة من العلاقات الاستراتيجية مع إسبانيا”.

على صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء الاسباني ان اسبانيا حليف مهم للمغرب ولا سيما في سياق العلاقات مع الاتحاد الاوروبي مؤكدا ان العلاقة مع المغرب ايجابية ونتطلّع للاستمرار في التعاون الثنائي معه.

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