حاكم دبي يرعى قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية برئاسة الإمارات

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق بعد غدٍ الاثنين، أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورتها الـ13 والتي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري وذلك برئاسة دولة الإمارات التي تعتبر أول دولة خليجية تترأس المنتدى.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الموارد البشرية والتوطين، الرئيس الحالي للمنتدى ناصر بن ثاني الهاملي، أعمال القمة التي تعقد بشكل افتراضي تحت شعار «مستقبل التنقل البشري.. شراكات مبتكرة لتنمية مستدامة» بمشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية ومسارات تشاورية عالمية، فضلاً عن شخصيات دولية رفيعة المستوى، من ضمنهما المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو، وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا، ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يلفا يوهانسون، ومفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، عبدالله النعيمي، أن القمة تعتبر فرصة مثالية للحكومات وصانعي السياسات والمنظمات الأممية والمسارات التشاورية الدولية وكافة المهتمين لمناقشة السياسات والتحديات والفرص المرتبطة بملفات التنمية وهجرة العمل التعاقدي المؤقت، ولا سيما في مرحلة ما بعد كورونا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لانعقاد القمة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات كشريك دولي فاعل في قضايا التنمية والعمل وريادة الدولة في إدارة المؤتمرات والفعاليات الدولية، ولا سيما أنه تم تطوير منصة إلكترونية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتسيير أعمال القمة وضمان تفاعل المشاركين في الجلسات من خلال توفير الترجمة الفورية لأربع لغات.

وأوضح أن القمة تجسد أولويات رؤية دولة الإمارات التي قادت بموجبها المنتدى منذ أن تسلمت رئاسته من حكومة الإكوادور في شهر يناير 2020 وذلك بالتركيز على زيادة التعاون الدولي والشراكات المبتكرة التي تستهدف تحسين حياة البشر في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت في تطبيق برنامج العمل الذي انبثق عن رؤيتها لإدارة المنتدى بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والقيود التي فُرضت على حركة السفر، حيث تم تبني نهج مبتكر بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصال المرئي لعقد 30 فعالية افتراضية استهدفت تنظيم 6 مشاورات رئيسية بين أقاليم العالم الخمسة آسيا والباسيفك، والدول العربية وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا والأمريكتين، وذلك خلال الفترة من شهر مايو إلى يوليو 2020.

وأوضح النعيمي أنه سيتم خلال القمة عقد 34 جلسة عمل، حيث سيتم خلالها مناقشة مخرجات الاجتماعات التشاورية الستة من حيث تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على التنمية والعمل.

كما تناقش القمة حوكمة هجرة العمل التعاقدي المؤقت في ضوء المتغيرات التي تحكم مستقبل العمل واحتياجات التوظيف والتدريب المهاري للعمال واستثمار التكنولوجيا لتمكين العمالة المتنقلة وسبل حمايتها والحد من التنقل غير النظامي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال إلى جانب تعزيز الشراكات بين كافة الأطراف، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالهجرة الدولية ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يذكر أن المنتدى العالمي للهجرة أُطلق في عام 2006 حيث يشكل مساراً تشاورياً حكومياً يُعنى بالتعاون الطوعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف تعزيز المردود التنموي لهجرة العمل التعاقدي المؤقت، وتتوج أعماله السنوية بقمة تستضيفها الدولة الرئيسة للمنتدى الذي تعاقبت على رئاسته كل من: بلجيكا والفلبين واليونان والمكسيك وسويسرا وموريشوس والسويد وتركيا وبنغلاديش وألمانيا والمغرب والإكوادور، ودولة الإمارات الرئيس الحالي للمنتدى، وذلك بحسب “الرؤية”.