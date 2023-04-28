حاكم دبي يعين مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الجمعة 28-4-2023)، مرسوما بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائبا أولا والشيخ أحمد بن محمد نائبا ثانياً لحاكم دبي.

ونشر مكتب دبي الإعلامي في تغريدة على تويتر:

“أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم”.

بمرسوم من محمد بن راشد

مكتوم بن محمد نائباً أولاً وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل… pic.twitter.com/FNasjB0moc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 28, 2023