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حاكم دبي يعين مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً

منذ 50 ثانية
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

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أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الجمعة 28-4-2023)، مرسوما بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائبا أولا والشيخ أحمد بن محمد نائبا ثانياً لحاكم دبي.

ونشر مكتب دبي الإعلامي في تغريدة على تويتر:

“أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم”.

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