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حاكم: روسيا تهاجم مصفاة نفطية بطائرات مسيرة في أوكرانيا

منذ 11 دقيقة
هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

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قال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا في وسط أوكرانيا الأربعاء إن روسيا شنت هجوما على مصفاة نفط كريمنتشوك بطائرات مسيرة خلال الليل مما تسبب في نشوب حريق.

وذكر على تطبيق تيليغرام أن عمليات التكرير توقفت مؤقتا، مضيفا أنه لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

وقال “الليلة الماضية، هاجم الروس منطقة بولتافا عدة مرات. أبلى نظام دفاعنا الجوي بلاء حسنا في مواجهة الطائرات المسيرة للعدو”.

وكانت المصفاة قد تعرضت مرارا للهجوم من روسيا منذ غزت أوكرانيا في العام الماضي.

وقال الجيش إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقط 17 من بين 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق أوكرانيا خلال الليل.

    المصدر :
  • رويترز

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