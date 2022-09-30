الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
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حاكم زابوريجيا: مقتل 23 وإصابة 28 في هجوم صاروخي روسي

منذ 5 دقائق
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في حين أصيب 28 في هجوم صاروخي روسي استهدف موكب سيارات مدنية قرب المدينة الجمعة.

وكتب على تطبيق تيليجرام “حتى الآن قُتل 23 وأصيب 28. جميعهم مدنيون”.

وكان سابقاً قد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين (الخميس 29-9-2022) مرسوما يمهد الطريق أمام ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين المحتلتين رسميا إلى روسيا.

وجاء في المرسوم الذي أعلنه الكرملين أن بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا منطقتين مستقلتين.

ومن المقرر أن يعلن بوتين الجمعة 30 سبتمبر\ايلول، أن المنطقتين جزء من روسيا.

كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن بوتين سيبدأ عملية ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا الجمعة منها خيرسون وزابوريجيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل “تصعيدا خطيرا” وتهدد آفاق السلام بينما توعدت كييف برد قاس.

والمنطقتان الأخرتان هما دونيتسك ولوجانسك.

    المصدر :
  • رويترز

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