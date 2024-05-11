حاكم عينته روسيا: مقتل 3 في هجوم أوكراني على مستودع نفط في لوجانسك

قال حاكم عينته روسيا لمنطقة لوجانسك إن هجوما أوكرانيا في وقت متأخر من يوم الجمعة أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية واندلاع حريق كبير في مستودع لتخزين النفط بالمنطقة الأوكرانية التي احتلتها روسيا.

وقال الحاكم ليونيد باسيشنيك عبر تيليجرام إن ثمانية أشخاص ما زالوا في المستشفى بعد الهجوم الذي وقع في بلدة روفينكي، على بعد 60 كيلومترا من مركز منطقة لوجانسك. وأصيب ستة بجروح جراء الانفجار بينما عانى اثنان نتيجة استنشاق الدخان.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام. وأدى هجوم على مستودع للنفط في مدينة لوجانسك يوم الأربعاء إلى إصابة خمسة.

وأشار باسيشنيك إلى أن أوكرانيا استخدمت في الهجومين أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية إيه.تي.إيه.سي.إم.إس زودتها بها الولايات المتحدة، دون أن يقدم دليل على ذلك.

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين.

تسيطر القوات الروسية على معظم منطقة لوجانسك، وليس عليها بالكامل، وهي واحدة من المناطق الأربع التي أعلنت روسيا في 2022 ضمها بعد شن غزو واسع النطاق على أوكرانيا.

ونشر مدونون أوكرانيون وقنوات على تيليجرام تقارير عن الهجوم ونشروا صورا لحريق كبير.