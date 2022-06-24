حاكم لوغانسك: القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي في ليسيتشانسك

قال حاكم منطقة لوغانسك الجمعة، إن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.

وكتب سيرهي جايداي على تطبيق تيليجرام للرسائل أن روسيا سيطرت على قرية ميكولايفكا، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، والتي كانت مسرحا لقتال عنيف.

وأضاف أن القتال مستمر في مدينة سيفيرودونيتسك حيث تتقدم قوات روسيا ببطء منذ عدة أسابيع.

يذكر أن روسيا التي أطلقت أواخر مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، تسعى إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر على بعض أجزائه الانفصاليون الموالون لها عام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.