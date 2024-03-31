الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاكم ماريلاند الأمريكية يحثّ الكونغرس على تمرير التمويل اللازم لإعادة بناء جسر منهار

منذ 3 دقائق
جسر بالتيمور المنهار

جسر بالتيمور المنهار

A A A
طباعة المقال

حثّ حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية ويس مور الجمهوريين في الكونغرس، اليوم الأحد 31 مارس/ آذار، على العمل مع الديمقراطيين لإقرار التمويل الاتحادي اللازم لإعادة بناء الجسر المنهار في ميناء بالتيمور وعودة حركة الشحن لطبيعتها فيه مع استمرار الجهود الرامية إلى إزالة آلاف الأطنان من ركام الجسر.

وانهار جسر (فرنسيس سكوت كي) في بالتيمور في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل ستة عمال.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر مما تسبب في سقوط جزء كبير منه في نهر باتابسكو وإعاقة حركة الشحن في ميناء بالتيمور.

وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات أولية طارئة يوم الخميس بقيمة 60 مليون دولار للمساعدة في إزالة حطام الجسر وإعادة فتح الميناء بعد إغلاقه منذ يوم الثلاثاء، مما أثر على 15 ألف عامل يعتمدون على عملياته اليومية.

ونقلت صحيفة (رول كول) عن مصدر مطلع قوله إن مسؤولين اتحاديين أبلغوا المشرعين في ولاية ماريلاند بأن التكلفة النهائية لإعادة بناء الجسر قد ترتفع إلى ملياري دولار على الأقل.

وتعهد بايدن بأن تغطي الحكومة الاتحادية تكلفة إعادة بناء الجسر، لكن ذلك سيتوقف على تمرير تشريع من جانب مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.

وقال مور، وهو ديمقراطي، إنه يتعين على الجمهوريين أن يكونوا على استعداد للموافقة على التمويل ليس فقط من أجل مدينة بالتيمور، ولكن من أجل الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد “السبب وراء رغبتنا في تحرك (المشرعين) من الحزبين… ليس لأننا نريد منكم أن تقدموا معروفا لماريلاند.

“نحن نريد التأكد من أننا نتحرك بسرعة بالفعل لعودة نشاط الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، لأن ميناء بالتيمور له دور فعال في نمونا الاقتصادي الأكبر”.

وقال مور إن الحطام الموجود في المياه والظروف الجوية الخطرة تجعلان من المستحيل على الغواصين مواصلة البحث عن جثث العمال الأربعة التي لم يتم انتشالها منذ الحادث.

ورفض مور ومسؤولون آخرون تقديم جدول زمني تقديري لإعادة فتح الميناء وإعادة بناء الجسر

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أكرم إمام أوغلو
المعارضة التركية تعبر عن تفاؤلها بالفوز في الانتخابات البلدية في إسطنبول
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو: العملية العسكرية في رفح لن يوقفها شيء
استنفار أمني في محافظة ديالى العراقية
مقتل زعيم عشائري بطائرة مسيرة في محافظة ديالى العراقية

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون
غزة تحت النار
ضابط إسرائيلي يعترف: أطلقت النار على زملائي وهذا هو السبب!