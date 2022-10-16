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حاكم بيلجورود: لا يوجد مدنيون بين قتلى هجوم على قاعدة عسكرية روسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 7:42 صباحًا
مركز تدريب في بيلجورود الروسية

مركز تدريب في بيلجورود الروسية

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قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية في ساعة مبكرة من صباح الأحد 16\10\2022، وإن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية في المنطقة يوم السبت 15\10\2022 لم يسفر عن مقتل مدنيين ولكن جنودا كثيرين قتلوا أو أصيبوا.

وأضاف جلادكوف في مقطع مصور على تطبيق تيليجرام إنه “حدث مروع وقع على أراضينا، على أراضي إحدى الوحدات العسكرية”.

وقال إن “جنودا كثيرين قتلوا وجرحوا .. ولا يوجد بين الجرحى والقتلى أحد من سكان بيلجورود”.

ولم يذكر جلادكوف عدد الجنود الذين لقوا حتفهم، ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن وزارة الدفاع قولها إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون.

    المصدر :
  • رويترز

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