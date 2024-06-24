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حاكم منطقة موسكو: وفاة شخصين في حريق بمعهد أبحاث قرب موسكو

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 5:19 مساءً
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قال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف: “إن شخصين لقيا حتفهما في حريق اندلع بمبنى معهد أبحاث الإلكترونيات بالقرب من العاصمة الروسية اليوم الاثنين”.

وذكرت خدمات الطوارئ الروسية أن “ما لا يقل عن تسعة أشخاص عالقون في الطوابق العليا بالمعهد في أثناء الحريق”.

وأظهرت لقطات بثتها قناة 112 على تطبيق “تيليغرام” للتراسل بعض الأشخاص وهم يحطمون نوافذ المبنى مع تصاعد دخان أسود منه واحتراق الطوابق السفلية بالكامل.

وقالت وزارة الطوارئ “بحسب المعلومات الأولية، فإن هناك تسعة أشخاص آخرين في المبنى… وعمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة”.

وأضافت أن خدمات الإطفاء أنقذت شخصا واحدا على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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