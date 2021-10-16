حالات تسمّم جديدة بسبب جرثومة "الشيغيلا" في الأردن

قالت وزارة الصحة الأردنية، إنه تم إدخال تسعة أطفال إلى مستشفى جرش صباح السبت، بعد الاشتباه بتسممهم،جراء إصابتهم بجرثومة الشيغيلا.

وتنشط الجرثومة عادة في فصل الخريف، وتنتقل للانسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما وتنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس، بحسب وزارة الصحة الأردنية.

وتُعد إجراءات السلامة وغسيل الأيدي والخضار والفواكه من أهم ركائز السيطرة على انتشار هذه العدوى بعد حدوث التسمم الأولي.

من جهته، زار وزير الصحة الأردني فراس الهواري، مستشفى جرش الحكومي، السبت، للاطمئنان على صحة الأطفال، مشيرا إلى احتمال أن تكون جرثومة الشيغيلا السبب في التسمم.

وأوضح الهواري أن هذه الجرثومة تعتبر من الجراثيم المعدية، والأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

وغالبا يتم شفاء المصابين بهذه الجرثومة خلال 3 أيام من الإصابة، وفقا للوزير الأردني، ولا حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية إلا نادرا.

واتخذت وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لفحص المصادر المحتملة للعدوى، وأخذت عينات من جميع مصادر المياه في المنطقة.

وأعلن مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، الجمعة، خروج جميع الحالات المشتبه بتسممها من المستشفى، والتي كانت تتلقى العلاج.

وقال في تصريح سابق، الأربعاء، إن 58 حالة راجعت المستشفى غادر معظمها، وجميعهم لديهم اشتباه بالتسمم، ويعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع بدرجات الحرارة).

من جهته، بين مدير صحة البيئة الدكتور أيمن مقابلة أن “الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة من تقصي وبائي وفحص لمصادر محتملة للعدوى، وأخذت عينات من جميع مصادر المياه في المنطقة”.

وبين أن “النتائج الاولية لعينات المياه جيدة وهناك حاجة لمتابعة النتائج للميكروبات والفطريات، كما وسيتم الاستمرار بأخذ عينات جديدة لحين تحديد مصدر العدوى”.