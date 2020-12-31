برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

حالة تأهب قصوى.. ماذا يحدث في إيران ليلة رأس السنة؟

منذ 7 دقائق
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

A A A
طباعة المقال

تزامناً مع الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، يد إيران المنتشرة سابقاً لزعزعة استقرار الدول المحيطة، يبرز الاستعداد العسكري في المنطقة إن كان من قبل السفن الحربية الأمريكية المتمركزة في منطقة الخليج العربي، أو إن كانت لناحية التهديدات الإيرانية بالانتقام لجنرالها المقتول.

وقد نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة من داخل إيران، عن دخول قاعدتي الرابعة الجوية بمدينة دزفول للرد السريع، والقاعدة الجوية الخامسة بمدينة العميدية التابتعان للجيش الايراني في حالة التأهب القصوى.

وشاهد سكان مدينة دزفول في الأحواز تحركات عسكرية غير طبيعية بالمدينة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. ووفقاً لمصادر القبس من إيران، فإن وفداً عسكرياً رفيع المستوى يضم قيادات عسكرية عليا من الجيش الايراني والحرس الثوري الايراني، وصلت إلى قاعدة دزفول الجوية منذ يومين لمتابعة التطورات الميدانية من قاعدة دزفول للرع السريع الجوية . وأكدت المصادر الإيرانية للقبس بأنه تم الغاء اجازات جميع الضباط والمنتسبين للجيش الايراني والحرس الثوري ورفعت حالة التأهب في جميع القواعد العسكرية الإيرانية خاصة القواعد العسكرية في الجنوب وجنوب غرب البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    حادث مروع في الجزائر
    مصرع عشرين شخصاً في حادث سير مروع جنوبي الجزائر
    منظمة الصحة العالمية
    منظمة الصحة تمنح موافقتها الطارئة الأولى للقاح فايزر – بيونتيك
    لقاح كورونا
    تدمير المئات من لقاحات كورونا في ولاية أمريكية.. والـ(FBI) تحقق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوستراداموس
    مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء… توقعات نوستراداموس المرعبة لعام 2021
    المخرج حاتم علي
    حاتم علي… ترجّل عن صهوة الإبداع موحداً السوريين بعد طول انقسام
    صوفيا إيلار
    بالفيديو: النيران تشتعل في شعر فنانة مشهورة