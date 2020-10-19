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حالة صائب عريقات المصاب بكورونا “خطيرة لكنها مستقرة”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2020 10:37 صباحًا
صائب عريقات

صائب عريقات

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كشف مستشفى ”هداسا عين كارم“ الإسرائيلي في القدس، عن تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي أصيب أخيرًا بفيروس كورونا، واصفًا حالته بأنها “خطيرة لكنها مستقرة ” .

وقال المستشفى في بيان: ”قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن هذا الصباح تدهورت حالته بشكل حرج، جراء صعوبة التنفس“.

وأضاف البيان: ”تم إنعاشه وتنويمه“.

وأشار إلى أن ”علاج عريقات يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة أنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا“.

وخضع أمين سر المنظمة (65 عامًا) في العام 2017، لعملية زراعة رئة في مستشفى في الولايات المتحدة، قبل استئناف أنشطته.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، إصابة عريقات بالفيروس، ونُقل الأحد للعلاج داخل إسرائيل، بعد تدهور حالته.
وقال مستشفى ”هداسا عين كارم“ في بيان الأحد: إن عريقات ”وصل في حال خطيرة تستدعي كميات كبيرة من الأكسيجين“، لافتًا الى أن ”وضعه في الساعات الأخيرة كان خطيرًا، ولكنه مستقر“، قبل أن تتدهور حالته مجددًا الإثنين.

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