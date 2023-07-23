حالة طارئة.. هرتسوغ يجتمع مع نتنياهو في المستشفى

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستشفى “شيبا” بمنطقة تل هشومير (وسط)، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يخص خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفق إعلام عبري.

وخضع نتنياهو، فجر الأحد، لعملية زرع جهاز كشف نبضات القلب، تكللت بالنجاح، حيث من المتوقع أن يخرج من المستشفى الإثنين.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة)، الأحد، إن هرتسوغ “توجه فور وصوله من زيارة كان يقوم بها في الولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل، الموجود فيه نتنياهو لبحث إمكانية التوصل لتوافق في ظل الأزمة الحالية”.

وشهدت كافة أنحاء إسرائيل، السبت، تظاهرات غير مسبوقة شارك بها مئات الآلاف، احتجاجًا على استمرار خطة التعديلات القضائية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون “الحد من المعقولية”، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون “الحد من المعقولية” أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.