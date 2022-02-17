الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حالة من عدم الاستقرار"... الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين من يوم الجمعة

17 - فبراير - 2022
موجة الطقس السيئ تضرب مصر

موجة الطقس السيئ تضرب مصر

A A A
طباعة المقال

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين مما ستشهده البلاد بداية من مساء الجمعة المقبل، حيث تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اعتبارا من مساء الجمعة المقبلة، أن تبدأ البلاد في التأثر بمنخفض جوي فى طبقات الجو، ما يحدث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذه الموجة تبدأ الجمعة المقبل، وتنتهي الأحد، ويصاحبها تساقط أمطار تصل لحد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وتابعت أن الأمطار تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل في بعض المناطق بالبحر الأحمر وسيناء إلى سيول، ومن الممكن أن تعوق حركة المرور، وتكون خفيفة على القاهرة.

وشددت أن فصل الشتاء لم ينته بعد، فيستمر حتى 20 مارس، وبالتالي من الوارد حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه خلال هذا الأسبوع تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

جنود من جيش صربيا
التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
الناقلة (أفينيتي في)
قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!