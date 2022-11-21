حالتا وفاة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصبن (الاثنين 21-11-2022) أن البلاد سجلت 27095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 نوفمبر تشرين الثاني منها 2365 إصابة مصحوبة بأعراض و24730 بدون أعراض.

وقالت سلطات الحكومة المحلية إن العاصمة بكين سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 154 إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محليا و 808 حالات بدون أعراض.

وكانت بكين قد سجلت 69 حالة مصحوبة بأعراض و 552 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

واكتشفت السلطات 266 حالة، الأحد، خارج مناطق الحجر الصحي.

وحتى، الاثنين، سجل بر الصين الرئيسي 275420 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 303 إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، و159 حالة من دون أعراض. وتم تسجيل 237 إصابة مصحوبة بأعراض و170 من دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض بينما سجلت 16 حالة من دون أعراض. وفي اليوم السابق، سجلت شنغهاي حالتين بأعراض و13 من دون أعراض.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبا، 147 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و4977 إصابة من دون أعراض. وتم تسجيل 150 إصابة مصحوبة بأعراض و2147 إصابة من دون أعراض في اليوم السابق.