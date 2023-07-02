الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حالته حرجة.. نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى في لبنان

منذ ساعتين
هانيبال القذافي

هانيبال القذافي

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام بأنه تم نقل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، نُقل إلى مستشفى في لبنان “ووضعه الصحي حرج”.

ونقل تلفزيون الحدث ومقره دبي، الأحد، عن مصادر قولها إن هانيبال المضرب عن الطعام “يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم”.

ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”.

ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وفي التحقيقات، تمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر في بلاده، ويقول إنه لا يملك أيّة معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين، وأن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.

    المزيد من أخبار العالم

    علم حزب الله
    معهد أمني إسرائيلي: تصعيد حزب الله على الحدود يقود إلى التصعيد
    من المعارك في السودان
    اشتباكات السودان
    اشتباكات السودان تتصاعد وسط غياب محاولات لإنهاء الصراع
    حرس الحدود البولندي
    بولندا تعزز قواتها الأمنية على الحدود مع روسيا البيضاء

    الأكثر قراءة

    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
    الجيش اللبناني
    قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"